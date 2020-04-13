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Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı

Koronavirüse dikkat çekmek isteyen şahıs, mezar taşına "evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazdı.

DHA |
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Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar ise evlerinde kalarak tedbirler alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında ise zaman zaman vatandaşların ilginç önlemler aldığı görülüyor.

MERMER TAŞINA "EVDE KALIN" YAZDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde  yaşayan ve 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara,  dikkat çekmek istedi.

Gündüz, atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına, "evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazdı.

Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı

"KURALLARA UYULMAZSA SONU ÖLÜM OLACAK"

Atölye önünde mezar taşını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları mezar taşının fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınladı.

Salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulması gerektiğini belirten Gündüz, "Vatandaşlarımızın ‘evde kal’ çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına ‘evde kal’ yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. ‘Evde kal’ çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmektir” dedi.

Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı

Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı


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