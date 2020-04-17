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Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

Yaşlı adam, koronavirüs nedeniyle, biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtmaya başladı.

DHA |
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Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Necmi Hopaç (88),  kolonya koleksiyonu yaptı.

Hopaç, 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktirdi.

"EVİMDE BİR ODAYI KOLONYALARIMA AYIRDIM"

Koronavirüs nedeniyle biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtmaya başlayan yaşlı adam, 1.5 ayda yaklaşık 500 şişe kolonyayı yakınlarına hediye etti.

Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını belirten Hopaç, "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip, dağıttım." dedi.

Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi ViDEO

"EŞİMDEN GİZLİ KOLONYA ALIP EVE GETİRİRDİM"

Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu belirten Hopaç, "Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyarlar merak ediyor, geliyor. Kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir, odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben." dedi.

Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

"ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA SEVER"

Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek, "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever gibi kolonya sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır." dedi

Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

Samsun'da yaşlı adam 50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktirdi

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