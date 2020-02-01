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Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

Bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarparak ölümüne yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 01.02.2020 - 15:57..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda dün kaza meydana geldi.

Murat Yer idaresindeki minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 74 yaşındaki Hatice Şenarslan’a çarptı.

Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Araç sürücüsü Murat Yer, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına minibüsün çarptığı görülüyor.

Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

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