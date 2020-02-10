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Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA | 10.02.2020 - 08:27..
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Samsun'un Kavak ilçesi Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde, Mustafa Karaağaç idaresindeki 19 BA 950 plakalı Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı'ya ait 38 FC 804 plakalı kamyona çarptı.

MUAVİN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden muavin Ramazan Turan'ın cenazesi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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