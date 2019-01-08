Samsun'da zincirleme kaza: 1 yaralı

İlkadım ilçesi Fuar Caddesi’nde Selçuk A. idaresinde 55 D 1507 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, cadde kenarında park halinden çıkış yapan Hasan Y.’nin kullandığı 55 AAB 027 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇLAR MADDİ HASAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil sürüklenerek, yine cadde kenarında park halinde olan 55 VJ 180 ve 55 EM 081 plakalı otomobillere çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken, 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

YARALANAN 1 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS DE YARDIM ETTİ

Çekici, hasar gören otomobilleri yerinden kaldırırken, bu sırada otomobili çekiciye yükleyen vatandaşlara, yağan yağmura rağmen polis ekiplerinin de yardım etmesi takdir topladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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