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Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dağköy Mahallesi’nde bulunan tarihi okul binası, bakıma muhtaç.

İHA | 02.01.2019 - 10:05..
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İlçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Dağköy’de 87 yıl bölgede bulunan yerleşim yerlerinden gelen insanların anılarının yaşadığı tarihi okul ilgisizlikten virane oldu.

BÖLGENİN TEK OKULU OLMA ÖZELLİĞİ

1932 yılında eğitim-öğretimin yapıldığı ilkokul o günlerde bölgeninde tek okulu olma özelliğini taşıyordu.

Öğrencilik yıllarında okulda bir çok anısının olduğunu söyleyen Dağköy Mahallesi Muhtarı Dusun Eğen, okula geç kaldığı için öğretmeninin kulağını çekerek ayağa kaldırdığı o günü hiç unutamadığını söyledi.

Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi

KÜTÜPHANE YAPILSIN TALEBİ

Okulun tadilatı yapılarak kütüphane olmasını isteyen Muhtar Eğen, "1932 yılında burası yapılmış. Yeşilköy, Karagöl, İpekköy, Değirmenköy, Çetirlipınar, Engiz burada okudular. Burası çevre köylerin okuluydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan buranın tadilat yapılarak kütüphane haline getirilmesini istiyoruz. Çünkü buranın mazisi çok. Buranın tadilat yapılmasını istiyoruz. Buranın yapılmasını istememizin gayesi çevre köylerinde burada çok anısı var. Tadilatı yapılarak kütüphane gibi bir şey olursa o arkadaşlar da gelirler burada kitap okuyarak hasretliklerini giderirler" dedi.

Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi

Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi

Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi

Samsun'daki tarihi okul çürümeye terk edildi


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