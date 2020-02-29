Samsun'daki türbede kaçak kazı çalışması

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan temizlik ve dua etmek için türbeye giden köy sakinleri, mezarın kazıldığını gördü.

Mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Türbede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı tespit edilirken, jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahıslarla ilgili arama çalışmalarına başladı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından mezar tekrar eski haline getirildi.

KAZI OLAYLARI ARTTI

Köyde yaşanan durumu değerlendiren Bazlamaç Mahallesi Muhtarı İdris Ak, 10 gün içerisinde 2 defa define için kazı yapıldığını belirtti.

Muhtar Ak, geçen hafta köydeki ormanda kaçak kazı yapan kişilerin suçüstü yakalandığını ve kaçak kazı olaylarında artış olduğunu söyledi.