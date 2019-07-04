Samsun'daki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba-Ayvacık yolu üzerinde Adem E. yönetimindeki 55 TK 405 plakalı minibüs, yan yoldan Çarşamba-Ayvacık karayoluna çıkmak isteyen Halil İbrahim U. idaresindeki 55 HF 301 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
KIRMIZIDA GEÇTİ, 3 ARACA DAHA ÇARPTI
Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 3 araca daha çarparak durabildi. Kaza sonucu minibüs içerisinde bulunan sürücü Adem E., Elmas D., Meryem Ç., Tuğba K., Havva K., Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.