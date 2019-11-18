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Samsun'da film gibi dolandırıcılık hikayesi

Elindeki 9 bin TL değerindeki telefonu satmak için anlaştığı alıcıyı, film senaryosu gibi kurguladığı planla dolandıran şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

İHA | 18.11.2019 - 17:56..
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Samsun'da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, elindeki 9 bin lira tutarındaki telefonu satmak için anlaştığı kurbanına Samsun Adliyesi'nde çalıştığını söyledi.

Telefonu almaya karar veren alıcı, ödemeyi yapıp telefonu almak isteyince, dolandırıcının film senaryosu gibi kurguladığı plan devreye girdi.

PARAYI KUYUMCUYA TESLİM ETTİRDİ

Adliyede çalıştığını söyleyen dolandırıcı, alıcı E.A.'ya 9 bin lirayı tarif ettiği bir kuyumcuya bırakmasını söyleyip daha sonra da adliyeye gelip telefonun kendisinden teslim almasını istedi. E.A. ise 9 bin lira olan telefon parasını, söz konusu kuyumcuya teslim etti ve telefonu teslim almak için Samsun Adliyes'ine gitti.

TAKSİCİYE KUYUMCUDAN PARAYI ALDIRDI

Bu sırada dolandırıcı, bir taksi durağını telefonla arayarak paranın teslim edildiği kuyumcuyu tarif ederek, 9 bin lira para bırakıldığını ve bu parayı alıp Çarşamba ilçesine götürmesi halinde paradan 170 lira taksi parasını almasını söyledi. Taksici İ.Z., kuyumcuya gidip 9 bin lirayı teslim aldı ve Çarşamba ilçesine giderek parayı teslim etmek istedi.

TAKSİCİYE PARAYI KENDİ HESABINA YOLLATTI

Ancak dolandırıcı telefonla aradığı taksiciyi, parayı Çarşamba ilçesinde teslim alacak kişinin kaza yaptığını, parayı almaya gelemeyeceğini söyleyerek parayı verdiği hesap numarasına ATM'den yaptırmasını istedi. Taksici İ.Z., parayı 2 parça halinde verilen hesaba havale etti.

Samsun'da film gibi dolandırıcılık hikayesi

KUYUMCUDA PARASININ ALINDIĞINI ÖĞRENDİ

Adliyeye gidince telefon satan şahsa ulaşamayan E.A. ise dolandırıldığını anlayarak, parayı teslim ettiği kuyumcuya gidince paranın teslim alındığını öğrendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen E.A. da izlediği görüntü karşısında ikinci bir şok yaşadı.

TAKSİCİ MAĞDURUN LİSE ARKADAŞI ÇIKTI

Parayı lise arkadaşı I.Z.'nin teslim aldığını görünce hemen ona ulaştı ve her iki arkadaşın da birbirinden habersiz, dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıktı. E.A., polise şikayette bulunurken dolandırıcının yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da film gibi dolandırıcılık hikayesi

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