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Samsung, 2020'de ekran altı kamera teknolojisini kullanacak

Samsung’un gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlarda, ekran altı kamera teknolojisini kullanacağı bildirildi.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 12:08..
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Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda ekran/gövde oranını artırabilmek için çeşitli yollar deniyor. İlk olarak iPhone’larda ortaya çıkan çentik akımı, daha sonra diğer üreticiler tarafından da benimsenmiş ve telefonun ön kameraları bu çentiğe yerleştirilmişti.

Daha sonra ise bazı üreticiler, tıpkı Galaxy Note 10 serisinde olduğu gibi, ekran deliğine kamera yerleştirmiş, bazı üreticiler ise üstten açılabilen mekanizmaya sahip kameralar kullanmıştı.

SAMSUNG

SAMSUNG, KAMERALARI GELECEK YIL EKRANIN ALTINA GİZLEYECEK

Samsung'un mobil iletişim Ar-Ge grubunun başkan yardımcısı Yang Byung-duk, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, şirketin ön kameraları tamamen gizlemek istediğini belirtmişti. Güney Kore’den gelen yeni raporlara göre ise Samsung, ekran altı kamera teknolojisini, gelecek yıl piyasaya süreceği telefonlarda kullanacak.

OPPO DA TANITMIŞTI

Şangay'daki  Mobil Dünya Kongeesi'nde ekrana gömülü kamera teknolojisini ilk kez tanıtan Oppo, tamamen ekrandan oluşan akıllı telefonlar için düğmeye basmıştı.

oppo

KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?

Birçok akıllı telefon kullanıcısının merak ettiği o soruya gelelim. Ekranın altında bulunan kameranın performansı nasıl olacak? Kamera ekranın altında olacağı için yeteri kadar ışık alamayacak. Ancak Oppo, aylardır bu sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor.

Ekran altında bulunan kameraya yeteri kadar ışık gelebilmesi için bazı ince ayarlar yapan şirket, ekranda parlama, renk sorunları ve ışık kırılması gibi sorunlarla karşılaştı.

Oppo, ortaya çıkan bu sorunları gidermek için ise kameranın olduğu ekranın bölümünü, çok şeffaf bir malzemeden oluşan özer parçalar kullanarak tasarladı ve bu ışık sorunlarından tamamen kurtulmak için o bölümün piksel yapısını tamamen yeniledi.

Samsung, 2020'de ekran altı kamera teknolojisini kullanacak

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