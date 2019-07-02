taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6635
Euro
6.4061
Altın
1391.69
Borsa
100266.85
Gram Altın
253.657

Samsung, 3 aylık bir beklemeden sonra Galaxy A80'i satışa sundu

Samsung, tam ekrandan oluşan ve dönebilen kameralı ilk telefonu Galaxy A80'i, tanıtımından 3 ay sonra satışa çıkardı.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung'un, dönebilen kamerası sayesinde ekranda hiçbir çentik veya kamera deliği bulunmayan ilk telefonu Galaxy A80, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Samsung, nihayet telefonu birçok ülkede piyasaya sürmeye başladı.

Altın sarısı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Galaxy A80'in, detaylı özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Samsung, 3 aylık bir beklemeden sonra Galaxy A80'i satışa sundu

SAMSUNG GALAXY A80 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A8048 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

samsung galaxy a80

DÖNEBİLEN KIZAKLI KAMERA

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar, aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

samsung galaxy a80

ÇIKIŞ FİYATI

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya çıkan bu ilginç tasarımlı telefon, bugünden itibaren 700 dolarlık fiyat etiketiyle birçok Avrupa ülkesinde satışa çıktı. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

412
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

437
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

287
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

500
AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

103
Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

16
Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir