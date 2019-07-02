Samsung, 3 aylık bir beklemeden sonra Galaxy A80'i satışa sundu

Samsung'un, dönebilen kamerası sayesinde ekranda hiçbir çentik veya kamera deliği bulunmayan ilk telefonu Galaxy A80, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Samsung, nihayet telefonu birçok ülkede piyasaya sürmeye başladı.

Altın sarısı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Galaxy A80'in, detaylı özelliklerine kısaca bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A80 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A80, 48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

DÖNEBİLEN KIZAKLI KAMERA

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar, aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

ÇIKIŞ FİYATI

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya çıkan bu ilginç tasarımlı telefon, bugünden itibaren 700 dolarlık fiyat etiketiyle birçok Avrupa ülkesinde satışa çıktı. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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