Samsung: 5 yıl sonra akıllı telefonların modası geçecek

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonların yerini çok yakında katlanabilir telefonlar alacak. Bu da günlük hayatımızda daha fazla esnek ekran göreceğiz anlamına geliyor. Samsung Display, duvarlara, taşıtlara, giysilere ve hatta mutfak eşyalarına esnek ekranları entegre etmek için çalışıyor ve bu cihazların günlük hayatta sıklıkla kullanılacağını tahmin ediyor.

Esnek ekranların telekom endüstrisiyle birleşmesinin ardından önümüzdeki yıllarda hayatımız oldukça değişebilir. Samsung her ne kadar Galaxy Fold ile başarısız olsa da şirket sadece katlanabilir telefon değil, aynı zamanda gelecekte her alanda kullanılabilecek esnek ekranlar üretiyor.

'5 YIL İÇİNDE AKILLI TELEFONLAR TAMAMEN ORTADAN KAYBOLABİLİR'

Samsung'un tasarım ekibi başkanı Kang Yun-Je, katlanabilir telefonların gelecekteki günlük akıllı cihazlara ulaşmak için bir adım olduğunu ve çok daha ilginç ürünlerle karşılaşacağımızı belirterek, 5 yıl içinde akıllı telefon kullanımının tamamen biteceğini ifade etti.

Kang Yun-Je, ''Katlanabilir telefonlardan daha çok akıllı kulaklıklar ve akıllı saatler gibi piyasada daha geniş bir etki yaratmaya başlayan diğer cihazlara odaklanıyoruz. 5 yıl sonra insanlar ekran giydiklerini bile fark etmeyecek.'' ifadelerini kullandı.

Samsung, 5G ve yapay zekanın tamamen hayatımıza girmesiyle giyilebilir akıllı cihazların daha sık kullanılacağını tahmin ediyor. Şirket, gelecekteki teknolojiler için şimdiden yeni ürünler geliştirmeye çalışırken, Kang Yun-Je'nin yaptığı aöıklamalar gelecekte teknolojinin nasıl günlük hayatımıza entegre edileceğine dair bize ipuçları veriyor.

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