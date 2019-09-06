Samsung, 5G destekli üç farklı Galaxy S11 tanıtabilir

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra geçtiğimiz ağustos ayında da Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, artık bir sonraki Galaxy S11 serisi için gün sayarken, telefonlar hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler de gelmeye başladı.

2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S11, 5G ağırlıklı olmasıyla dikkat çekecek. Herr ne kadar 5G teknolojisinin kullanımı günümüzde oldukça kısıtlı olsa da Samsung, şimdiden bu teknolojiyi yaygınlaştırmak istiyor.

5G DESTEKLİ 3 FARKLI GALAXY S11 MODELİ

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, 5G destekli 3 farklı Galaxy S11 modeli üzerinde çalışıyor. SM-G981, SM-G986 ve SM-G988 model numaralarına sahip bu telefonların hiçbir özelliği şu anda belli değil, ancak en güçlü donanıma sahip olacaklarını söylemek herhalde yanlış olmaz.

5G destekli telefonların kötü yanı ise diğer telefonlara göre biraz daha pahalı olmaları.Geçtiğimiz günlerde, Nokia'nın daha ucuz 5G destekli telefon üretme planlarını sizlerle paylaşmıştık. Samsung'un ise bu konuda nasıl bir adım atacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

YENİ BİR KATLANABİLİR TELEFON DAHA GELECEK

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmış, ancak telefonun ekranında yaşanan problemler nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkma tarihini sürekli ertelemşti. Yeni ortaya çıkan SM-F700F kod adlı Samsung telefonunun da katlanabilir bir model olacağı iddia ediliyor. Bu telefonun Galaxy Fold'a göre daha orta bütçeli bir telefon olabileceği de belirtiliyor.

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