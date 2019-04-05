Samsung, 5G modem ve yonga setlerinin seri üretimine başladı

5G teknolojisine hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, akıllı telefon üreticileri de şimdiden gelecek için hazırlıklar yapıyor. Ürettiği akıllı telefonlarda çoğunlukla Qualcomm'un modemlerini kullanan Samsung, artık tamamen kendisine ait modemleri kullanabilmek için düğmeye bastı.

Exynos 5G modemlerini tanıtan Güney Koreli şirket, bu modemlerin seri üretime geçtiğini duyurdu. Samsung, 5G teknolojisinde lider şirketlerden biri olabilmek için gelecekte 5G'li akıllı telefonlarda kullanılmak üzere birçok çipin seri üretimine geçerek, şimdiden dev bir adım atmış oldu.

APPLE, SAMSUNG'UN 5G MODEMLERİNİ KULLANABİLİR

Güney Kore'den gelen, ancak henüz doğrulanamayan bir rapora göre Apple, yeni nesil iPhone telefonlarda kullanmak üzere Samsung'un 5G modemleriyle ilgileniyor, ancak Samsung henüz anlaşma yapma niyetinde değil.

Bakalım Apple, en büyük rakibi Samsung'un 5G modemlerini yeni iPhone'larda kullanacak mı?

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