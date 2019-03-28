Samsung 60 milyon Galaxy S10 satmayı hedefliyor

20 Şubat'ta tanıtıldıktan sonra bir hayli ilgi çeken Samsung Galaxy S10 serisi, özellikleri ve tasarımıyla birçok kesim tarafından oldukça beğenildi. Yeni gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl büyük oynamayı hedefliyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre Samsung Galaxy S10 serisi, yıl sonuna kadar 60 milyon satış rakamına ulaşacak. Sektördeki daralmalara rağmen satışlarını kademeli olarak artırmayı hedefleyen Samsung, Galaxy S10e , Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10 5G içeren yeni seri satışlarını, bir önceki seriye göre yüzde 10-15 oranında artıracak.

HEDEF 60 MİLYON

Çin'deki satışlardan oldukça memnun olan Samsung, kısa bir sürede 10 milyon ön sipariş adedine ulaşmıştı. Gelişmiş kamera özellikleri ve tasarımıyla oldukça beğenilen Galaxy S10 serisinin, yıl sonuna kadar Galaxy S9 satışlarını geride bırakması bekleniyor.

Özellikle 5G destekli bir modele sahip olmasıyla ABD'de satış rakamlarını artıran Galaxy S10 serisi, 5G kablosuz bağlantıyı gerçeğe dönüştürmek için birçök yeni teknoloji kullanıyor.

Bu bilgilere ek olarak Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un da 2 milyona yakın satış gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Oppo, Vivo, Xiaomi ve TCL gibi markalar da bu yılın sonuna kadar kendi katlanabilir telefonlarını üretme planları yapıyor.

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