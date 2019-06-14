taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9029
Euro
6.6637
Altın
1355.64
Borsa
91136.33
Gram Altın
255.715

Samsung, 6G teknolojisi için araştırma merkezi açtı

Samsung, 6G teknolojisi üzerinde çalışmak için yeni bir araştırma merkezi açtığını duyurdu

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 10:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi şu anda sadece belirli ülkelerde ticari kullanıma açılmış durumda. Ancak yeni gelen raporlara göre Samsung, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya odaklanacak.

6G teknolojinde lider şirketlerden biri olmak isteyen Samsung, bu teknoloji üzerinde çalışmak için yeni bir araştırma merkezi açtığını duyurdu. Konuyla ilgili bir Samsung yetkilisi, ''Telekomünikasyon teknolojisi standartları konusundaki yeni araştırma ekibi, 6G şebekesi üzerinde öncü araştırmalar ve geliştirmeler yapacak.'' ifadelerini kullandı.

Samsung'un yeni merkezi, 6G teknojilerinin yanı sıra yapay zeka ve robotik üzerine de çalışmalar yürütecek.

samsunh

Günümüzde birçok şirketin üzerinde çalışmaya devam ettiği 5G teknolojisinin ise tam olarak verimli bir şekilde kullanılması birkaç yılı bulacak. Bu nedenle 6G teknolojisinin uzun bir süre karşımıza çıkması beklenmiyor. Ancak Samsung şimdiden bu teknoloji için çalışmalar yaparak, günü geldiğinde 6G'ye öncülük etmek istiyor.

LG DAHA ÖNCE DAVRANMIŞTI

Bunun yanı sıra 6G için araştırma merkezi açan tek şirket Samsung değil. Samsung'un yerel rakibi LG de Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yaparak 6G için araştırma merkezi açmıştı.

lg

6G NE KADAR HIZLI OLACAK?

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 6G'nin küresel kapsama alanı için uydu ağları ile bütünleşmesi ve 10 - 11 Gbps'ye kadar veri hızları sağlaması gerektiğini açıkladı. Ancak 6G'nin sahip olacağı hızları görebilmek için henüz oldukça erken.

Bunun yanı sıra Çin, gelecek sene 6G için ilk test ağlarını kurmayı amaçlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

156
Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

37
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

81
Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

Rumlar'dan Türk sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı

58
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

43
Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

12
Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir