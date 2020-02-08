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Samsung, Airdrop tarzı yeni bir dosya paylaşım hizmeti sunacak

Samsung, Galaxy S20 ile birlikte AirDrop tarzı bir dosya paylaşım hizmeti sunmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 09:46..
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Samsung’un Galaxy S20 serisini tanıtmasına kısa bir süre kala telefonlar hakkında yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Samsung, Apple’ın Airdrop dosya paylaşım hizmetinin bir benzerini Galaxy S20 serisinde kullanacak.

Samsung’un Hızlı Paylaşım adını verdiği yeni özellik, Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılacak ve iki Galaxy telefonu arasında hızlı ve basit bir şekilde dosya paylaşılmasını sağlayacak.

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ESKİ TELEFONLARA DA GELEBİLİR

Samsung’un yayınlayacağı yeni hizmetin eski Galaxy telefonlarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Yalnızca Galaxy S20 serisinin bu özelliğe sahip olması, hizmetin kullanılabilirliğini ciddi şekilde sınırlandırabilir.

Bu nedenle ‘Hızlı Paylaşım isimli özelliğin, gelecekteki güncellemeler ile eski telefonlara da gelmesi muhtemel görünüyor.

Son yıllarda hızlı dosya paylaşımı üzerinde birçok şirket kendi teknolojilerini geliştiriyor. Örneğin Google, Google Play Hizmetleri’nin bir parçası olarak yeni bir dosya paylaşımı üzerinde çalışıyor. Ayrıca Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi üreticilerin de kendi dosya paylaşım teknolojileri mevcut.

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Samsung, Airdrop tarzı yeni bir dosya paylaşım hizmeti sunacak

Samsung, Airdrop tarzı yeni bir dosya paylaşım hizmeti sunacak

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