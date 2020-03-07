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Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB LPDDR5 RAM’lerin seri üretimine başladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 12:54..
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Akıllı telefonlarda kullanılan teknolojiler her geçen gün gelişiyor. Samsung ise ürettiği birçok bileşenle bu gelişime katkıda bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefonlar için ,ürettiği 16GB LPDDR5 RAM’lerin seri üretimine başladığını açıkladı. Bu yeni nesil mobil cihaz RAM’leri, Samsung’un en son ürettiği LPDDR4X RAM’lerden yaklaşık 1,3 kat daha hızlı.

Bu yıl ve gelecek yıl piyasaya çıkacak amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacak 16GB RAM'lerin 5500 megabit veri aktarım hızlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

samsun,

OYUN PERFORMANSINI DA ARTIRACAK

10 nanometre üretim mimarisine dayanacak yeni nesil Samsung RAM'leri, üst düzey akıllı telefonlarda performans artışının yanı sıra, en iyi mobil oyun deneyimi için ultra yüksek çözünürlüklü grafikleri de destekliyor.

Samsung, Güney Kore'de bulunan Pyeongtaek fabrikasında 16GB RAM'lerin seri üretimine devam ederken, bir yandan da yeni RAM'leri 2020!nin ikinci yarısında satışa çıkacak telefonlarda kullanmak istiyor.

Samsung'un son 10 yıl içinde ürettiği RAM'lerin sıralaması ise şu şekilde:
samsıng

 

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Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

Samsung, akıllı telefonlar için 16GB RAM üretmeye başladı

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