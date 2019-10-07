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Samsung, akıllı telefonlarda reklam göstermeyi planlıyor

Samsung, akıllı telefonlarında reklam göstermek için harekete geçti.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 10:17..
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Xiaomi'nin, kendi akıllı telefonlarında kullandığı arayüzünde reklam gösterdiği zaten herkes tarafından biliniyor. Ancak yeni gelen bilgilere göre, Xiaomi'ye katılmak isteyen başka üreticiler de var. Evet, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'dan bahsediyoruz.

Samsung'un, 2 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı bir ticari marka başvurusuna göre şirket, gelecekte akıllı telefonlar ve tabletlerde reklamcılık hizmetleri için 'Samsung Mobil Reklamlar' adında yeni bir marka başvurusunda bulundu.

samsung

SAMSUNG, REKLAM KONUSUNDA YENİ DEĞİL

Samsung'un, akıllı televizyonlarında 'Samsung Ads' adında zaten bir reklamcılık hizmeti bulunuyor. Şirket,  her ne kadar televizyon kullanıcılarına bu reklamları kapatma seçeneği sunsa da bu seçeneği televizyon menüsünde bulmayı oldukça zorlaştırmış durumda. Samsung, kullanıcıların reklam kapatma seçeneğini kolayca bulmalarını engellemek için, bu seçeneği 'şartlar ve koşullar' menüsü altına gizlemiş.

Eğer Samsung, bu reklam stratejisini akıllı telefonlarda da uygularsa, kullanıcıların canı bir hayli sıkılabilir.

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Samsung, akıllı telefonlarda reklam göstermeyi planlıyor

Samsung, akıllı telefonlarda reklam göstermeyi planlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
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