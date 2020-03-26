Samsung, Apple'ı geçerek 3. mobil yonga üreticisi oldu

Birçok tüketici için Samsung denince akla; akıllı telefonlar, televizyonlar veya çeşitli ev aletleri geliyor. Ancak şirket; çok sayıda ekran paneli, kamera sensörleri, depolama birimleri ve mobil işlemciler de üretiyor.

Samsung, şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda ve Apple'ın bir hayli önünde.

Yeni yayınlanan bir rapor, Samsung'un mobil işlemciler pazarında da Apple'ı geçtiğini gösteriyor.

SAMSUNG, EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ MOBİL YONGA ÜRETİCİSİ OLDU

Counterpoint Research'ün yayınladığı yeni mobil işlemciler raporuna göre; Samsung, geçtiğimiz yıl mobil işlemciler pazarında Apple'ı küçük bir farkla geride bırakmayı başardı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Apple, mobil işlemciler pazarında yüzde 13,1 paya ulaşırken, Samsung ise yüzde 14,1 ile ABD'li şirketi geçmeyi başardı.

ZİRVEDE QUALCOMM VE MEDIATEK VAR

Samsung ve Apple her ne kadar birbirleriyle rekabet etseler de zirveye ulaşmaları biraz zor görünüyor. Çünkü Qualcomm ve Mediatek, sırasıyla yüzde 33,4 ve 24,6 pazar paylarıyla mobil işlemci pazarında açık ara önde bulunuyorlar.