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Samsung CEO'su itiraf etti: Galaxy Fold utanç verici

Samsung CEO'su DJ Koh, katlanabilir telefon Galaxy Fold'da yaşanan sorunların utanç verici olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 09:36..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung CEO'su itiraf etti: Galaxy Fold utanç verici

SAMSUNG CEO'SU İTİRAF ETTİ

Samsung CEO’su DJ Koh, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, Galaxy Fold ile ilgili sorunlardan bahsetti. Yaşanan durumun utanç verici olduğunu belirten Koh, telefonu daha hazır olmadan piyasaya sürmek istediklerini itiraf etti.

DJ Koh ayrıca tam 2 buçuk aydır geciken Galaxy Fold için yeni bir çıkış tarihi vermekten kaçınarak, telefonun üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve söz konusu hatalar giderildikten sonra telefonun satışa çıkacağını vurguladı.

falaxy fold

Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde Samsung'un ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold, birçok kullanıcı için tamamen hayal kırıklığı yarattı. Telefonun tanıtılması üzerinden aylar geçmesine rağmen Galaxy Fold'un ne zaman satışa çıkacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

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