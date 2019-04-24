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Samsung çift katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor

Yeni ortaya çıkan patent görüntülerine göre Samsung, iki kez katlanabilen bir akıllı telefon üretecek.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 09:34..
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Katlanabilir akıllı telefonların geleceği oldukça merak konusu. Kimi kullanıcılar bu tip telefonları fazlasıyla sevse de bu telefonların başarısız olacağına inananların sayısı oldukça fazla: Samsung, geçtiğimiz şubat ayında ilk katlanabilir telefonunu tanıtmış ve adından sıkça söz ettirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekran sorunlarıyla boğuştuğu haberini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, söz konusu sorunlarla baş edebilmek için telefonun çıkış tarihini de ertelemek zorunda kalmıştı. Öyle görünüyor ki Samsung, katlanabilir telefonlara oldukça inanıyor. Yeni ortaya çıkan patent görüntülerine baktığımızda, şirketin üçe katlanan bir telefon üzerinde çalıştığını görüyoruz.

samsung

ÜÇE KATLANAN TELEFON

Güney Kore'li ve doğrulanamayan bir kaynaktan gelen yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda telefonun iki kez katlanabildiğini görebiliyoruz. Şirket, henüz Galaxy Fold ile istediği başarıyı yakalayamamışken böyle bir telefonun hemen üretilip piyasaya sürüleceğini söyleyemeyiz, ancak Samsung'un katlanabilir telefonların lideri olmak istediği kesin.

samsung

Samsung'un iki kez katlanabilen telefonu hakkında şimdilik elimizde başka bilgi bulunmuyor. Şirket, şu an için Galaxy Fold'un ekran sorunlarıyla uğraştığından bu yeni telefon için bir hayli beklememiz gerekeiblir.

Peki siz katlanabilir telefonların geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz.

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