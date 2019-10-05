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Samsung, Çin’deki telefon üretim işine son verdi

Samsung; yaptığı açıklamada, artık Çin’de akıllı telefon üretmeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 10:03..
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Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, birçok üreticiye de ev sahipliği yapıyor. Özellikle Huawei ve Xiaomi gibi Çinli şirketler, ülkedeki rekabeti de oldukça artırmış durumda. Samsung, geçtiğimiz yıl ülkedeki bir fabrikasında üretimi askıya alarak ve geçen haziran ayında Huizhou kentindeki tesiste üretimi tamamen durdurarak, rekabetten etkilendiğinin sinyallerini vermişti.

Bu rekabet karşısında daha fazla tutunamayan ve zarar gören Samsung, Çin’deki son fabrikasını da kapatarak, artık ülkede akıllı telefon üretmeyeceğini açıkladı.

SAMSUNG

SAMSUNG, ÇİN’DE KAN KAYBETTİ

Samsung, Çin’deki rekabetten en fazla etkilenen şirketlerden biri. Şirketin 2013 yılında yüzde 15 civarlarında olan pazar payı, 2019 yılında yüzde 1’e kadar geriledi. Bu gerilemenin en büyük nedeni ise, Huawei ve Xiaomi gibi hızlı büyüyen yerli markalar oldu. Samsung ise, ülkedeki üretimi durdurduğunu, ancak Çin’deki telefon satışlarına devam edeceğini belirtti.

Samsung’un Çin’de kapattığı son fabrikası, 2017 yılında 63 milyon ünite akıllı telefon üretmişti. Ayrıca fabrikada, 6 bine yakın işçi çalıştığı belirtildi. Şirket, son yıllarda Hindistan ve Vietnam gibi düşük maliyetli üretim yapabildiği ülkeleri daha çok tercih ediyor.

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Samsung, Çin’deki telefon üretim işine son verdi

Samsung, Çin’deki telefon üretim işine son verdi

Samsung, Çin’deki telefon üretim işine son verdi

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