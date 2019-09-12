Samsung, dünyanın ilk 5G destekli 8K TV'sini geliştirecek

Son aylarda 5G teknolojisine sahip birçok akıllı telefon piyasaya sürüldü. Her ne kadar birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da üreticiler, şimdiden geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Bu üreticilerden biri olan Samsung, sadece akıllı telefonlar üzerinde değil, 5G destekli televizyonlar için de çalışıyor.

Samsung, 'dünyanın ilk 5G destekli 8K TV'sini geliştirmek için SK Telecom ile ortak olduklarını açıkladı. Huawei'nin de bu yılın sonuna doğru benzer bir televizyon piyasaya sürebileceğini düşünürsek, Samsung adeta zamanla yarışacak.

Samsung'un 5G destekli 8K TV'si başlangıçta beklenen ilgiyi görmeyebilir, çünkü birçok ülkede hem 5G teknolojisi bulunmuyor, hem de 8K destekleyen yayınlar yapılmıyor. Bununla birlikte şu an piyasada bulunan 8K TV'lerin fiyatına bir de 5G fiyatını eklersek, bu televizyonlar tahmin edebileceğinizden de daha pahalı olabilir.

SAMSUNG 5G 8K TV NELER SUNACAK?

Samsung'un 5G destekli yeni 8K TV'si, yüksek bant genişliği sayesinde süper hızlı 5G ağı üzerinde 8K görüntüleri anında yayınlayabilecek. Bu yüksek bant genişliği, Netflix gibi platformlardan hiç olmadığı kadar hızlı ve neredeyse sıfır gecikmeyle yayınları izleyebileceğiniz anlamına geliyor. Şu anda 8K yayınların sayısı yok denecek kadar az olduğundan, Samsung'un asıl amacı, Huawei'yi geride bırakarak dünyanın 5G destekli 8K TV'sini üretmek olacak.





Samsung, yaptığı açıklamada, şu anda piyasada bulunan 8K TV'lere de ilerleyen zamanlarda 5G desteğinin gelebileceğini söylüyor, ancak şirket bununla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçınıyor.

Samsung ve Huawei ile birlikte Sharp'da kendi 5G 8K TV'sini üretmek için çalışmalar yapıyor. Bakalım Samsung, bu iki şirket arasından sıyrılıp dünyada bir ilki başarabilecek mi?

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.