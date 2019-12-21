Samsung, düşük bütçeli telefonu Galaxy A01’i tanıttı

Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Galaxy Note 10 serisini tanıtan Samsung, düşük ve orta seviye telefonlarına da yenilerini ekleyerek hedef kitlesini genişletiyor. Galaxy A01 isimli yeni modelini sessizce tanıtan şirket, telefonun özelliklerini de kullanıcılarla paylaştı. Gelin Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A01 modeline daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY A01 ÖZELLİKLERİ 5,7 inç büyüklüğünde ve 1520 × 720 piksel çözünürlüğünde HD+ Infinity-V damla çentikli ekran tasarımına sahip olan Galaxy A01, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemcisinden alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip telefonun hafızası, MicroSD kart ile 512GB’a kadar yükseltilebiliyor. 13MP + 2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip Galaxy A01’in ön tarafında ise 5MP’lik tek bir kamera yer alıyor. 3.000mAh batarya kapasitesine sahip olan ve Android 9 işletim sistemini çalıştıran telefonun çıkış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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