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Samsung farklı bir katlanabilir telefon planlıyor

Yeni ortaya çıkan patent görüntüleri, Samsung'un farklı bir katlanabilir telefon planları olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 10:10..
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Samsung farklı bir katlanabilir telefon planlıyor

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold'u tanıtmış ve adından sıkça söz ettirmişti. Ardından Huawei, katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak Samsung'un karşışına çıkmıştı. Yeni gelen bilgilere göre, katlanabilir akıllı telefonlara yenileri eklenecek gibi görünüyor.

Onaylanmış yeni patent görüntülerine göre Samsung, tıpkı Xiaomi'nin katlanabilir telefonu gibi iki yandan arkaya doğru katlanan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Burada dikkat çeken en büyük şey ise telefonun ekranının katlandıktan sonra bile çok büyük olacağı.

samsung

BÜYÜK EKRANI DİKKAT ÇEKİYOR

Katlandıktan sonra neredeyse kare boyutunda dev bir ekrana sahip olacağı görülen yeni tasarım, açılınca da oldukça büyük ekranlı bir tablet haline geliyor. Patent görüntüleri üzerinde hiçbir girişin bulunmaması, Samsung'un tamamen deliksiz bir tasarım düşündüğünü gösteriyor.  Şu an için sadece patent görüntüleri ortaya çıkan katlanabilir cihaz hakkında henüz başka bir bilgi bulunmuyor.

Patent görüntülerinden oluşturulan görseller:

samsung

samsung

samsung

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