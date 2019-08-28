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Samsung Galaxy A10s modelinin fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy A10'un daha geliştirilmiş sürümü olan Galaxy A10s, Hindistan'da satışa çıktı.Telefonun çıkış fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 10:55..
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Samsung, her ne kadar üst seviye akıllı telefonlarıyla tanınsa da giriş seviyesi kıullanıcıları da unutmuyor. Şirket, bu yılın başlarında tanıttığı giriş seviyesi Galaxy A10 modelinin daha geliştirilmiş bir sürümü olan Galaxy A10s modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Samsung, Galaxy A10s modelini ilk olarak Hindistan'da satışa çıkardı. Gelin telefonun çıkış fiyatına ve detaylı özelliklerine bir göz atalım.

galaxy a10s

SAMSUNG GALAXY A10s ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Galaxy A10s, gücünü 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Samsung, telefonun işlemcisini her ne kadar açıklamasa da cihazın giriş seviyesi olduğunu tekrar hatırlatarak beklentileri yüksek tutmamanızı öneriyoruz.

2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip telefonun arkasında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunurken, ön tarafta ise 8 MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

samsung glaxy a10s

SAMSUNG GALAXY A10s FİYATI

Parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma desteği de sunan telefonda, 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 4 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek Galaxy A10s'in çıkış fiyatı 132 dolar olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A10'un Türkiye'de satışa sunulduğunu düşünürsek, yüksek bir ihtimalle Galaxy A10s modeli de ülkemizde satışa çıkacak. Ancak telefonun ülkemizdeki satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Merak edenler için Galaxy A10 modelinin şu anda 1.200 TL civarında satıldığını hatırlatalım.

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