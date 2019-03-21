Samsung Galaxy A20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. 10 Nisan'da düzenleyeceği etkinlikte yeni Galaxy serisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanan şirket, şimdi ise A serisinin en yeni üyesi Galaxy A20'yi Rusya'da satışa sundu.

Yeni orta seviye telefon Samsung Galaxy A20'nin detaylı özelliklerine ve satış fiyatına, hep beraber bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A20 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç HD+ damla çentikli Infinity-V ekran tasarımına sahip Galaxy A20, Exynos 7884 işlemcisinden gücünü alıyor. 13 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip telefonun, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.





Samsung Galaxy A20, orta seviye telefonların hemen hemen hepsinde bulunan 3 GB RAM kapasitesine ve 32 GB depolama alanına sahip. Batarya konusunda ise kullanıcıları memnun edebilecek 4.000mAh kapasiteye sahip olan telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A20'nin satış fiyatı ise 217 dolar olarak açıklandı.

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