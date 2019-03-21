taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43825
Euro
6.2257
Altın
1319.86
Borsa
103909.46
Gram Altın
230.652

Samsung Galaxy A20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un yeni tanıtılan orta seviye telefonu Galaxy A20'ye daha yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. 10 Nisan'da düzenleyeceği etkinlikte yeni Galaxy serisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanan şirket, şimdi ise A serisinin en yeni üyesi Galaxy A20'yi Rusya'da satışa sundu.

Yeni orta seviye telefon Samsung Galaxy A20'nin detaylı özelliklerine ve satış fiyatına, hep beraber bir göz atalım.

samsung galaxy a20

SAMSUNG GALAXY A20 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç HD+ damla çentikli Infinity-V ekran tasarımına sahip Galaxy A20, Exynos 7884 işlemcisinden gücünü alıyor. 13 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip telefonun, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

samsung galaxy a20

Samsung Galaxy A20, orta seviye telefonların hemen hemen hepsinde bulunan 3 GB RAM kapasitesine ve 32 GB depolama alanına sahip. Batarya konusunda ise kullanıcıları memnun edebilecek 4.000mAh kapasiteye sahip olan telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A20'nin satış fiyatı ise 217 dolar olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji



     

    Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
    YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
    ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

    ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

    99
    Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

    Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

    139
    NBA'den yumurta çocuğa destek

    NBA'den yumurta çocuğa destek

    28
    Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

    Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

    73
    Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

    Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

    30
    Serenay hayranlarını kırmadı

    Serenay hayranlarını kırmadı

    20
    Ordu şehidine veda etti

    Ordu şehidine veda etti

    15
    VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
    OYUNMOYUN.COM
    [+] Görüş bildir