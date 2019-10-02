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Samsung Galaxy A30s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, yeni akıllı telefon modeli Galaxy A30s'i, Türkiye'de satışa çıkardı

AA | 02.10.2019 - 17:01..
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı ve Galaxy A30 modelinin daha gelişmiş bir sürümü olan Galaxy A30s modelini, ülkemizde satışa çıkardı. Gelin; telefonun özelliklerine ve Türkiye fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A30s ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A30s, gücünü 8 çekirdekli Exynos 7904 işlemcisinden alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan telefonda, 15W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

galaxy a30s

25 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera + 5 MP derinlik kamerası olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A30s modelinin ön tarafında ise 16 MP tek bir kamera yer alıyor.

Prizma siyah, prizma beyaz ve prizma yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkan telefonun, ülkemizdeki satış fiyatı 2 bin 599 TL olarak açıklandı.

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Samsung Galaxy A30s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy A30s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy A30s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

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