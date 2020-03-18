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Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

Samsung, orta seviye modelleri Galaxy A40 ve Galaxy A80 modelleri için resmi Android 10 sürümünü dağıtmaya başladı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 13:33..
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Akıllı telefon üreticileri, Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken bir hamle de Samsung'dan geldi.

Şimdiye kadar bazı amiral gemisi modelleri için Android 10 sürümünü yayınlayan şirket, şimdi ise güncellemeyi orta sınıf modellerle genişletti.

Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesi, Galaxy A40 ve Galaxy A80 için dağıtılmaya başlandı.

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Galaxy A40 kullanıcılarına BTB8 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, yaklaşık olarak 1.7GB boyutunda. Ayrıca bu güncellemein içerisinde mart ayı güvenlik yaması da bulunuyor.

Galaxy A80 kullanıcıları ise BTC3 sürüm numarasıyla güncellemeye kavuşacak. Şu anda Hindistan kullanıcıları için sunulan Android 10 güncellemesi, çok kısa bir süre sonra Avrupa'daki kullanıcılar için de yayınlanacak ve güncellemenin boyutu 2.04GB olacak.

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Samsung Galaxy A40 veya Galaxy A80 kullanıcısıysanız, telefonunuzun ayarlar bölümünden güncellemeleri sık sık kontrol etmenizde fayda var.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandıSamsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

Samsung Galaxy A40 ve A80 için Android 10 yayınlandı

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