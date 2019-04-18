Samsung Galaxy A60 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Galaxy A serisinin en yeni üyesi orta seviye A60 modelini resmi olarak duyurdu. Infinity-O ekran tasarımına sahip olan ve olduk iyi bir ekran-gövde oranı sunan telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A60 ÖZELLİKLERİ

6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip Samsung Galaxy A60, Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri sunan telefonda 32 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera ve 32 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.





25W hızlı şarj desteği sunan 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Galaxy A60, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Telefonun satış fiyatı ise 300 dolar olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.