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Samsung Galaxy A60 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A60'ı resmi olarak tanıttı. Telefonun sahip olduğu teknik özellikleri ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 12:45..
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Samsung, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Galaxy A serisinin en yeni üyesi orta seviye A60 modelini resmi olarak duyurdu. Infinity-O ekran tasarımına sahip olan ve olduk iyi bir ekran-gövde oranı sunan telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

samsung galaxy a60

SAMSUNG GALAXY A60 ÖZELLİKLERİ

6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip Samsung Galaxy A60, Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri sunan telefonda 32 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera ve 32 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.

samsung

    25W hızlı şarj desteği sunan 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Galaxy A60, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Telefonun satış fiyatı ise 300 dolar olarak açıklandı.

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