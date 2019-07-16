Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un, dönebilen kamerası sayesinde ekranda hiçbir çentik veya kamera deliği bulunmayan ilk telefonu Galaxy A80, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Şirket, geçtiğimiz haftalarda nihayet telefonu birçok ülkede piyasaya sürmeye başlamıştı. Bu ülkeler arasına şimdi de Türkiye eklendi.

SAMSUNG GALAXY A80 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A80, 48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

DÖNEBİLEN KIZAKLI KAMERA

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar, aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya çıkan bu ilginç tasarımlı telefon, bugünden itibaren 6 bin 099 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu. Ancak telefonun sahip olduğu özelliklere bakacak olursak bu fiyatın biraz pahalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.