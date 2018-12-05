Samsung, Galaxy A8'le çekilen fotoğrafta hile mi yaptı?

Fotoğrafçı Dunja Djudjic, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'u, fotoğraflarından birini 'Galaxy A8 Star telefonuyla çekilmiş bir fotoğraf olarak' göstermekten dolayı suçluyor.

Djudjic, DIY Fotoğrafçılık üzerinden yaptığı bir yayında, DSLR fotoğraf makinesiyle çektiği kendi fotoğrafının, Samsung'un internet sitesinde Galaxy A8 Star ile çekilmiş görüntüler arasında yer aldığını açıkladı. Djudjic, Samsung’un orijinal fotoğrafının kötü olduğunu ve şirketin arkaplanı aynı tutarak başka bif totoğraf yerleştirdiğini söylüyor. Söz konusu fotoğrafta Samsung, telefonun portre modunun arkaplanı nasıl bulanıklaştığını göstermek için Djudjic'in çektiği fotoğrafı kullanarak önüne bir model yerleştirmiş.

Ortaya çıkan bu haber Samsung'a yönelik tek suçlama değil. Bu yılın başlarında şirket, bir sosyal medya kampanyasında stok fotoğrafları kullanarak, bu fotoğrafları Galaxy A8 ile çekilen fotoğraflar olarak tanıtmıştı.