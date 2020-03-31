Samsung Galaxy A9 modeline Android 10 güncellemesi geldi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 10 güncellemesini telefonlara dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak Galaxy Fold için bir güncelleme yayınlayan şirket, şimdi de 4 arka kameralı Galaxy A9 2018 için Android 10 güncellemesini kullanıma sundu.

A920FXXU3CTCD sürüm numarasına sahip güncelleme, aynı zamanda mart ayı güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. İlk olarak Polonya'daki kullanıcılara sunulan güncellemenin önümüzdeki günlerde de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SAMSUNG'UN 4 KAMERAYA SAHİP İLK TELEFONU

İlk olarak Ekim 2018'de duyurulan ve ardından 1 ay sonra satışa çıkan Galaxy A9, Samsung'un 4 arka kameraya sahip ilk akıllı telefonuydu. İlk olarak Android 8 Oreo sürümünü kullanan telefon, yaklaşık 1 yıl önce Android 9 Pie sürümüne güncellenmişti.