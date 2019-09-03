Samsung Galaxy A90 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, Galaxy A serisinde genellikle orta segment akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Şirket, bu seriye ait ilk 5G destekli telefon Galaxy A90 5G modelini resmi olarak tanıttı. 5G desteği için Qualcomm'un X50 modemini kullanan telefonun çıkış fiyatına ve detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A90 5G ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ damla çentikli Super AMOLED bir ekrana sahip olan Galaxy A90 5G, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. Telefon, 5G desteği için ise yine Qualcomm'un X50 modemini kullanıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile tanıtılan Galaxy A90 5G, 128 GB depolama alanına sahip.

48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A90 5G'nin ön tarafında ise 32 MP'lik bir kamera tercih edilmiş. 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

SAMSUNG GALAXY A90 5G FİYATI

İlk olarak Güney Kore pazarında satışa çıkacak ve ülkemize ne zaman geleceği henüz belli olmayan telefonun satış fiyatı ise 741 dolardan başlayacak.

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