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Samsung Galaxy Fold 2 bin dolarlık fiyatıyla satışa çıkıyor

Samsung Galaxy Fold, 1.980 dolarlık bir fiyat etiketiyle eylül ayında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 13:56..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung Galaxy Fold 2 bin dolarlık fiyatıyla satışa çıkıyor

SAMSUNG ÖN SİPARİŞLERİ DURDURMA KARARI ALDI

Samsung Galaxy Fold'da ortaya çıkan ekran problemlerinin ardından hatasını kabul eden Samsung, hızlı bir şekilde telefonun ön siparişlerini durdurma kararı almış ve kullanıcılardan özür dilemişti.

Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesinin ardından telefonun temmuz ayında piyasaya çıkacağı iddia edilse de bu durum hiç gerçekleşmedi.

falaxy fold

EYLÜL AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK

Samsung, söz konusu ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır çalışıyor. Yeni gelen raporlara göre şirket, söz konusu sorunları tamamen ortadan kaldırarak Galaxy Fold'u eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Menteşe alanının üst ve alt kısmı, yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

Samsung Galaxy Foldi yenilenen tasarımıyla eylül ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı da 1.980 dolar olacak.

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