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Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin, sızdırılan yeni özelliklerine hep birlikte göz atıyoruz.

Haber Merkezi |
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Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Her ne kadar her iki telefonda da bazı ekran sorunları yaşansa da Samsung, katlanabilir telefonların geleceğine umutla bakmaya devam ediyor.

SANMSUNG

GALAXY FOLD 2 GELİYOR

Samsung'un yaklaşan Galaxy Fold 2 katlanabilir telefonuna ait yeni detaylar belli olmaya başladı. Öncelikli olarak Galaxy Note serisinde karşımıza çıkan S-Pen ile gelmesi beklenen yeni Galaxy Fold 2,  6.23 inç büyüklüğünde ve 2.267 x 819 çözünürlüğünde bir dış ekrana sahip olacak.

Samsung tarafından üretilen tüm üst seviye telefonlar gibi Galaxy Fold 2'de de AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca dıştaki ekranın yenileme hızı da 60Hz olacak.

Samsung, dış ekran için ekrana gömülü kamera sensörleri kullanmayı da düşündü, ancak bu teknolojinin henüz biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var ve Samsung, ilk Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran problemlerini yeniden yaşamak istemiyor.

Ancak şirket, yine de gelecek sene tanıtılacak yeni Galaxy S serisinde bu teknolojiyi karşımıza çıkarabilir.

Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy Fold 2 açıldığında, bizleri 7.59 inç büyüklüğünde ve 2.213 x 1.689 çözünürlüğünde bir ekran karşılayacak. Ayrıca bu ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Galaxy Fold 2'ye ait diğer bilgilerin ise önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

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