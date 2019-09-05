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Samsung Galaxy Fold yarın satışa çıkacak

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, 6 Eylül tarihinde Güney Kore'de raflardaki yerini alacak.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 14:03..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti. Samsung ise daha sonra telefonun satış fiyatını birçok kez ertelemiş ve onarım sürecine koyulmuştu.

Samsung Galaxy Fold yarın satışa çıkacak

YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Samsung, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, hataları giderilen Galaxy Fold'un 6 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkacağını duyurdu. Şirket, Güney Kore'nin ardından Fransa, Almanya, Singapur, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede telefonu satışa çıkaracak.

SORUNLAR GİDERİLDİ

Samsung, söz konusu ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır çalışıyor. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

samsung

Samsung Galaxy Fold, yenilenen tasarımıyla 1.980 dolardan satışa çıkacak. Her ne kadar telefondaki ekran sorunları giderilse de daha önce kullanıcıların hafızasında pek de olumlu bir yer edinemeyen Galaxy Fold'a, kullanıcılar bu sefer daha dikkatli yaklaşabilir.

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