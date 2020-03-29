Samsung Galaxy Fold'a Android 10 güncellemesi geldi

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

SORUNLAR GİDERİLMİŞTİ

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

Ancak bütün bu yaşananlar, Galaxy Fold'un kullanıcıların güvenini kaybetmesine neden oldu.

ANDROID 10 GÜNCELLEMESİNE KAVUŞTU

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan dudak uçuklatan fiyatı düşünüldüğünde, hala Android 9 sürümünü kullandığını bilmek biraz şaşırtıcı olabilir.

Ancak Samsung, uzun bir bekleyişin ardından Android 10 güncellemesini Galaxy Fold kullanıcılarına sunmaya başladı.

F900FXXU3BTCD sürüm numarasına sahip Android 10 güncellemesinin boyutu ise yaklaşık 5GB olacak.

Şimdilik yalnızca SM-F900F veya sadece küresel 4G / LTE modelleri için kullanılabilen yeni güncelleme, 5G destekli Galaxy Fold modellerine daha sonra gelecek.







