taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Samsung Galaxy Fold'a Android 10 güncellemesi geldi

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, beklenen Android 10 güncellemesinne kavuştu.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

SORUNLAR GİDERİLMİŞTİ

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

Ancak bütün bu yaşananlar, Galaxy Fold'un kullanıcıların güvenini kaybetmesine neden oldu.

Samsung Galaxy Fold'a Android 10 güncellemesi geldi

ANDROID 10 GÜNCELLEMESİNE KAVUŞTU

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan dudak uçuklatan fiyatı düşünüldüğünde, hala Android 9 sürümünü kullandığını bilmek biraz şaşırtıcı olabilir.

Ancak Samsung, uzun bir bekleyişin ardından Android 10 güncellemesini Galaxy Fold kullanıcılarına sunmaya başladı.

F900FXXU3BTCD sürüm numarasına sahip Android 10 güncellemesinin boyutu ise yaklaşık 5GB olacak.

Şimdilik yalnızca SM-F900F veya sadece küresel 4G / LTE modelleri için kullanılabilen yeni güncelleme, 5G destekli Galaxy Fold modellerine daha sonra gelecek.

Instagram: @eshteknoloji



 

İlginizi Çekebilir
Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir
Xiaomi akıllı telefonlara, android güncellemesini manuel yolla yüklemek için yapmanız gerekenleri anlattık.
Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı
Apple tedarikçileri Foxconn ve Wistron, koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki üretimi geçici olarak durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için Android 10'u genişletti
Redmi NOte 8 Pro'nun Android 10 güncellemesi, birkaç ülkedeki kullanıcılara daha sunuldu.
SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası
SpaceX'in canlı yayınında ekrandan geçen bir cisim, UFO tartışmalarına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
1013
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
96
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
211
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
200
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
223
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
432
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir