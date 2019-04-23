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Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi ertelendi

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un çıkış tarihini, yaşanan ekran sorunları nedeniyle ileri bir tarihe aldı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 09:31..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları iddia edilmişti.

Birkaç gün önce Samsung Galaxy Fold'a sahip bazı kişiler, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmiş ve Samsung ise konuyla yakından ilgileneceklerini belirtmişti.

Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi ertelendi

RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Dün sizlere aktardığımız haberimizde söz konusu ekran problemleri nedeniyle Samsung'un önümüzdeki günlerde Şangay'da başlayacak Galaxy Fold ön satın alımlarını geçici bir süre durdurduğundan bahsetmiştik. Şirket, bu sefer de Galaxy Fold'un resmi çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Samsung Galaxy Fold'u inceleyen birçok kullanıcı, ekranda birçok sorun oluştuğundan şikayet etmiş ve bu durum Samsung'un başını bir hayli derde sokmuştu. Telefonun çıkış tarihini mayıs ayına kadar erteleyen şirket, söz konusu sorunları giderememesi durumunda bir hayli sıkıntı yaşayabilir.

Peki siz katlanabilir telefonların geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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