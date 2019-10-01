Samsung Galaxy Fold'un ekranında yeniden hasar oluştu

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti. Samsung ise daha sonra telefonun satış fiyatını birçok kez ertelemiş ve onarım sürecine koyulmuştu.

Nihayet bekleme süresi sona erdi ve Samsung, Galaxy Fold'un yenilenmiş sürümünü bazı ülkelerde satışa çıkardı. Ancak kullanıcılar, telefonun ekranında yine sorunlar olduğu tespit etti.

EKRANINDA YİNE SORUNLAR VAR

Bir Galaxy Fold kullanıcısı, sadece bir günlük kullanımın ardından, ekranın tam ortasında parlak ve renkli bozulmalar olduğunu farketti. Yukarıdaki fotoğrafta sorunu göremeyenler için, görsele biraz daha yakından bakalım:

Şimdi net bir şekilde ekranda yer alan bozulmayı görebilirsiniz. Her ne kadar bu sorun oldukça küçük bir alanda olsa da ekranın tam ortasında yer alması, kullanıcıları oldukça rahatsız edebilir.

SAMSUNG: EKRANA FAZLA BASKI YAPMAYIN

Samsung, yukarıdaki sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, Galaxy Fold'u piyasaya sürmeden önce birkaç uyarıda bulunmuştu. Samsung, Galaxy Fold'u yalnızca hafif dokunuşlar ile kullanmanız gerektiğini belirterek, ekrana fazla baskı yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

SAMSUNG, İNDİRİMLİ EKRAN DEĞİŞİMİ SUNUYOR

Samsung Galaxy Fold sahipleri, bir defaya mahsus olmak üzere, arıza oluşan ekranları 149 dolara değiştirebilecek.

Samsung, söz konusu ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır çalışıyor. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi. Ancak öyle görünüyor ki Samsung Galaxy Fold, henüz tam kullanıma hazır değil.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.