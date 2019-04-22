Samsung Galaxy Fold'un ön satışı ekran sorunları nedeniyle ertelendi

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve yeterince dayanıklı olmayacakları belirtilmişti.

Birkaç gün önce, Samsung Galaxy Fold'a sahip bazı kişiler telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etti.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galaxy Fold'un ekranının çok çabuk kırılması ve bazı ışık problemleri Samsung'u da harekete geçirdi. Yeni bir açıklama yayınlayan şirketi, sorunlar ile en kısa zamanda ilgileneceklerini ve kullanıcıların telefonun ekranında bulunan koruyucu filmi çıkartmamaları gerektiğini belirtti.

SAMSUNG ÖN SİPARİŞİ DURDURDU

Çin'den gelen yeni raporlara göre önümüzdeki günlerde Şangay'da başlayacak Galaxy Fold ön satın alımları geçici bir süre durduruldu. Şirket, söz konusu ertelemenin yer sorunları ile ilgili olduğunu açıklasa da birçok kullanıcı bunun ekran problemleri nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Samsung, Şangay'daki ön satışların tekrar ne zaman başlayacağını açıklamasa da söz konusu ekran sorunları şirkete bir hayli sorun yaratacağa benziyor.

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