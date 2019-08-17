Samsung Galaxy M21, M31 ve M41’in özellikleri belli oldu

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy M serisine ait Galaxy M10, M20, M30 ve M40 modellerini duyurmuştı. Şirket, bu telefonların yeni sürümlerini gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy M21, M31 ve M41 olarak tanıtılacak yeni Samsung telefonlarının şimdiden bazı özellikleri netleşmeye başladı. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen bilgilere göre Samsung Galaxy M21, şirketin kendi işlemcisi Exynos 9609'dan gücünü alacak. 4GB RAM kapasitesi ile gelmesi beklenen telefonda 24 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera bulunacak. Bu yılın başında tanıtılan Galaxy M20 modeli ise Exynos 7904 işlemci ve 13 MP + 5 MP çift arka kamera barındırıyordu.

SAMSUNG GALAXY M31 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M31'in Qualcomm Snapdragon 665 işlemci tarafından destekleneceği ve 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Telefonda ayrıca 48 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üç arka kamera bulunacak.

SAMSUNG GALAXY M41 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M41'in Exynos 9630 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Yeni serinin en güçlü telefonu olması beklenen Galaxy M41 modelinde 6 GB RAM kapasitesi bulunurken, telefon kamera konusunda da oldukça iddialı olacak.

Galaxy M41’in arka tarafında 64 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü yer alacak.

Gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen 3 yeni telefon hakkında şimdilik başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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