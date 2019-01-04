taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4085
Euro
6.1753
Altın
1290.99
Borsa
88165.63
Gram Altın
224.232

Samsung Galaxy M30'un özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un yıl içinde piyasaya çıkaracağı yeni Galaxy M serisine ait olan Galaxy M30'un teknik özellikleri açıklandı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, yeni Infinity-U ekranı ile donatılmış ilk seri olacak Galaxy M serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni serilerden biri olan M serisi, Samsung'un Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin artan rekabetine verdiği yanıt olarak görülüyor. Bu telefonlardan biri de yeni Galaxy M30.

samsung galaxy m30

SAMSUNG GALAXY M30'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen bilgilere göre Samsung Galaxy M30, 5000mAh gibi büyük bir batarya barındırıyor. 6,38 inç Infinity U Full HD (2220 x 1080 piksel) ekrana sahip telefonun arkasında, 3 adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 megapiksel olmak üzere, 2 tane 5 megapiksellik sensöre sahip. Kameralar ayrıca, geniş açı lens ve portre çekimleri için telefoto lens özellikleri ile geliyor. Telefonun ön tarafında ise 13 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor.

samsung galaxy m30

Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak Samsung Galaxy M30'un 159 x 75.1 mm boyutunda ve yaklaşık 8.4 mm kalınlığında olması bekleniyor. Telefon hakkında başka bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

28
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

70
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

37
25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

326
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

37
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir