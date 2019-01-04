Samsung Galaxy M30'un özellikleri ortaya çıktı

Samsung, yeni Infinity-U ekranı ile donatılmış ilk seri olacak Galaxy M serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni serilerden biri olan M serisi, Samsung'un Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin artan rekabetine verdiği yanıt olarak görülüyor. Bu telefonlardan biri de yeni Galaxy M30.





SAMSUNG GALAXY M30'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen bilgilere göre Samsung Galaxy M30, 5000mAh gibi büyük bir batarya barındırıyor. 6,38 inç Infinity U Full HD (2220 x 1080 piksel) ekrana sahip telefonun arkasında, 3 adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 megapiksel olmak üzere, 2 tane 5 megapiksellik sensöre sahip. Kameralar ayrıca, geniş açı lens ve portre çekimleri için telefoto lens özellikleri ile geliyor. Telefonun ön tarafında ise 13 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor.





Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak Samsung Galaxy M30'un 159 x 75.1 mm boyutunda ve yaklaşık 8.4 mm kalınlığında olması bekleniyor. Telefon hakkında başka bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.