taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5776
Euro
6.1953
Altın
1515.64
Borsa
97116.11
Gram Altın
271.944

Samsung Galaxy Note 10+ 5G, kamera performansında zirveye yerleşti

Samsung Galaxy Note 10+ 5G, DxOMark sıralamasında hem ön hem de arka kamerada liderliği ele geçirdi.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların, en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

galaxy note 01

GALAXY NOTE 10+ 5G MODELİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Note 10 Plus modelinin 5G versiyonu, DxOMark kamera testlerinde hem ön hem de arka kamerada birinciliği elde etti. Arka kamera performansıyla 113 puan almayı başaran telefon, 112 puan alan Huawei P30 Pro modelini geride bırakmayı başardı.

Ön kamera performansına baktığımızda ise 98 puanla zirvede yer alan Asus Zenfone 6'yı geride bırakan Galaxy Note 10+ 5G, 99 puan alarak bu alanda da zirveye yerleşti.

samsung

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Samsung Galaxy Note+ 5G'nin DxOMark sayfasına gidebilir ve daha detaylı verilere göz atabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

361
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

337
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

49
Cem Yılmaz: Delirmişler

Cem Yılmaz: Delirmişler

157
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

117
Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar

Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar

107
Ronaldo Süper Kupa maçını izlerken masaj yaptırdı

Ronaldo Süper Kupa maçını izlerken masaj yaptırdı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir