Samsung Galaxy Note 10+ 5G, kamera performansında zirveye yerleşti

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların, en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

GALAXY NOTE 10+ 5G MODELİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Note 10 Plus modelinin 5G versiyonu, DxOMark kamera testlerinde hem ön hem de arka kamerada birinciliği elde etti. Arka kamera performansıyla 113 puan almayı başaran telefon, 112 puan alan Huawei P30 Pro modelini geride bırakmayı başardı.

Ön kamera performansına baktığımızda ise 98 puanla zirvede yer alan Asus Zenfone 6'yı geride bırakan Galaxy Note 10+ 5G, 99 puan alarak bu alanda da zirveye yerleşti.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Samsung Galaxy Note+ 5G'nin DxOMark sayfasına gidebilir ve daha detaylı verilere göz atabilirsiniz.

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