Samsung Galaxy Note 10 basınca duyarlı bir ekrana sahip olabilir

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte katlanabilir telefonu ve Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra gözler artık yeni Note modeli Note 10'a çevrilmiş durumda.

Güney Kore'de ortaya çıkan yeni bir rapora göre, bu yıl içinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10'un ekranı basınca karşı duyarlı olacak. Samsung'un bu konuda Çinli bir şirketle ortaklık kuracağı söyleniyor.

TAMAMEN DÜĞMESİZ OLABİLİR

Yayınlanan rapora göre Galaxy Note 10'un üzerinde bir düğme bulunmayacak ve basınca duyarlı ekran sayesinde düğme fonksiyonları kullanılabilecek. Düğmesiz akıllı telefon tasarımını daha önce kullanan üreticiler de bulunuyor. Örneğin Vivo Apex 2019 modeli tamamen düğmesiz olarak piyasaya çıktı. Ancak Samsung Note sersinin piyasanın en üst düzey özelliklerine sahip olduğunu düşünürsek, tamamen düğmesiz bir tasarımın sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor.

Samsung'un basınca duyarlı ekran teknolojisi için yakın ilişkiler kurduğu Çinli NDT şirketi, dokunmatik çözümler konusunda lider bir tedarikçi olduklarını iddia ediyor. Eğer ortaya çıkan raporlar doğruysa Samsung Galaxy Note 10 yeni bir tasarımla karşımıza çıkabilir.

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