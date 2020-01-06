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Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung, Galaxy Note 10'un bütçe dostu modeli Galaxy Note 10 Lite'ı resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 10:02..
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Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi ise daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Her ne kadar Galaxy Note 10 Lite modeli bütçe dostu olarak piyasaya çıkacak olsa da telefonun özellikleri, amiral gemisi modellerini aratmayacak cinsten. Gelin hep birlikte Galaxy Note 10 Lite modelinin bütün özeliklerine bir göz atalım.

samsung

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde FHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekran tasarımıyla karşımıza çıkan Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung’un kendi işlemcisi Exynos 9810’dan gücünü alacak.

6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM kapasitesine sahip olacak telefonda, 128GB depolama alanı yer alacak.

12MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üç arka kamera kurulumuna sahip Galaxy Note 10 Lite'ın ön tarafında ise, ekran deliğine yerleştirilmiş 32MP'lik tek bir kamera yer alıyor:

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4.500 mAh batarya kapasitesine ve Android 10 işletim sistemine sahip Galaxy Note 10 Lite'ın fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor.

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Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

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