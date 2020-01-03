Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi ise daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Geekbench işlemci testlerinde bazı özellikleri ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite, Bluetooth destekli bir S Pen ile kullanıcılarla buluşacak. Telefonun gerçek görüntülerine geçmeden önce, hangi özelliklere sahip olacağına daha yakından bakalım:

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE ÖZELLİKLERİ

Geekbench testlerinde ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite, Samsung’un kendi işlemcisi Exynos 9810’dan gücünü alacak. Aynı zamanda telefonun RAMkapasitesi ise 6 GB olacak.

SM-N770F model numaralı telefon, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak satışa çıkacak. Kullanıcılar böylelikle güncelleme beklemek zorunda kalmayacak. Galaxy Note 10 Lite hakkında şu anda elimizde başka bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun görüntülerine baktığımızda, oldukça ince çerçeveleri bulunan bir ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca öndeki kamera, ekran deliğine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10 Lite'ın üçlü arka kameraları ise, LED Flaş ile birlikte kare çerçeve içine yerleştirilmiş.

Bu kamera tasarımının bir benzeri, Galaxy S11 serisinde de karşımıza çıkacak.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE:

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