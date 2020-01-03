taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9685
Euro
6.6624
Altın
1540.85
Borsa
115196.94
Gram Altın
295.756
Bitcoin
43165.41

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite'ın gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi ise daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Geekbench işlemci testlerinde bazı özellikleri ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite, Bluetooth destekli bir S Pen ile kullanıcılarla buluşacak. Telefonun gerçek görüntülerine geçmeden önce, hangi özelliklere sahip olacağına daha yakından bakalım:

samanyolu

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE ÖZELLİKLERİ

Geekbench testlerinde ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite,  Samsung’un kendi işlemcisi Exynos 9810’dan gücünü alacak. Aynı zamanda telefonun RAMkapasitesi ise 6 GB olacak.

SM-N770F model numaralı telefon, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak satışa çıkacak. Kullanıcılar böylelikle güncelleme beklemek zorunda kalmayacak. Galaxy Note 10 Lite hakkında şu anda elimizde başka bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun görüntülerine baktığımızda, oldukça ince çerçeveleri bulunan bir ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca öndeki kamera, ekran deliğine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10 Lite'ın üçlü arka kameraları ise, LED Flaş ile birlikte kare çerçeve içine yerleştirilmiş.

Bu kamera tasarımının bir benzeri, Galaxy S11 serisinde de karşımıza çıkacak.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE:

note 10

samsung

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendiSamsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendiSamsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendiSamsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendiSamsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Yapay zeka, kanser teşhisinde doktordan başarılı çıktı
Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.
Bilgisayar oyunu yüzünden kardeşini öldürdü
Polonya'da 19 yaşındaki bir genç, bilgisayar oyunu yüzünden tartıştığı 9 yaşındaki kardeşini öldürdü.
Airbus, 863 uçak teslimatıyla Boeing'i geçti
Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında 863 uçak teslimatı yaparak Boeing’i geride bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu.
iPhone 12 serisi tamamen çentiksiz ekranla karşımıza çıkabilir
Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisinde, beklenenin aksine çentiksiz ekranlar kullanılabilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

283
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

108
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

89
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

62
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

119
Hamaney'den intikam cümleleri

Hamaney'den intikam cümleleri

150
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir