Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın bazı özellikleri belli oldu

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi ise daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Geekbench işlemci testlerinde bazı özellikleri ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite, Bluetooth destekli bir S Pen ile kullanıcılarla buluşacak. Telefonun ortaya çıkan diğer özellikleri ise şöyle:





SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE ÖZELLİKLERİ

Geekbench testlerinde ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite, Samsung’un kendi işlemcisi Exynos 9810’dan gücünü alacak. Aynı zamanda telefonun RAM kapasitesi ise 6 GB olacak.

SM-N770F model numaralı telefon, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak satışa çıkacak. Kullanıcılar böylelikle güncelleme beklemek zorunda kalmayacak.

Samsung Galaxy Note 10 Lite modeliyle ilgili elimizde başka herhangi bir bilgi yok. Son olarak telefonun Geekbench sonuçlarıyla sizleri baş başa bırakalım.





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