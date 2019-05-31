Samsung Galaxy Note 10 serisi oldukça üstün özelliklerle gelecek

Samsung'un Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şiphesiz Galaxy Note 10 olacak. Şirket, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtmaya hazırlanırken, bu telefonların hangi özelliklere sahip olacağı ise merak konusu.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler ve raporlarda hareketle Galaxy Note 10 serisinin tasarım ve özelliklerinden bahsettiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung, bundan önceki Note serilerinde de olduğu gibi Galaxy Note 10 serisini yaz aylarının sonuna doğru yayınlamayı planlıyor. Son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinin fiyatları artırdığını da göz önünde bulundurursak Note 10 serisinin bin dolara yakın bir fiyat etiketiyle satışa çıkmasını bekliyoruz.

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Note 10 serisi oldukça üstün özelliklerle gelecek VİDEO